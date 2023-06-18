Байрамян: «Пока не планирую брить голову, у нас с Карпиным по сути не было спора»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о споре с главным тренером команды Валерием Карпиным.

Ранее тренер и игрок заключили пари: если команда финиширует в тройке в РПЛ, Карпин сбривает свои волосы, если нет, то Байрамян. По завершении сезона тренер южан отметил, что не будет настаивать на том, чтобы футболист побрился налысо, так как, по его словам, это был «просто разговор при всей команде, по рукам не били».

— Валерий Георгиевич уже все сказал. У нас по сути никакого спора не было. Мне к его словам ни прибавить, ни убавить, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

— Значит, вы пока не брились и не планируете?

— Пока нет.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

В сезоне-2022/23 31-летний Байрамян провел 23 матча в РПЛ, забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.