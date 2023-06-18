Самошников о переходе в «Локомотив»: «Хорошо приняли в команде! Много с кем был знаком заочно»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников рассказал «СЭ», как прошел медосмотр перед началом тренировочных сборов с командой.

«Хорошо приняли в команде. Много с кем был знаком заочно, с кем-то успел сегодня познакомиться. Например, с Пиняевым. Лично с ним знаком не был, хотя и слышал о нем», — сказал Самошников «СЭ».

В субботу, 17 июня 25-летний Самошников подписал контракт с «Локомотивом» до конца июня 2026 года. Он будет выступать за московскую команду под 77-м номером.

Самошников перешел в «Локомотив» из «Рубина» на правах свободного агента.