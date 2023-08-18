Баженов: «У сегодняшнего «Спартака» характер настоящего бойца»

Сегодня, 08:05
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об игре команды в начале сезона-2023/24.
— Недавно Олег Романцев вспомнил, что в его времена осечки «Спартака» на старте были рычагом, помогавшим быстро прийти в себя, сделать выводы и победить в чемпионате. Верите, что и команде Абаскаля такое по силам?
— А почему нет? То, что у сегодняшнего «Спартака» характер настоящего бойца, он уже не раз доказывал. Что касается неудачи с «Уралом», то она особенно обидна для болельщиков потому, что после стартовых побед сразу же пошли разговоры о чемпионстве. А когда они начинаются после третьего-четвертого тура, то это плохо. Прав уважаемый Олег Иванович, говоря, что такие осечки еще и проверяют на прочность. Сейчас в «Спартаке» хорошая конкуренция. И Абаскаль этим умело пользуется: плохо сыграл — уступи место другому. И здесь очень своевременными и важными стали приобретения защитника Рябчука и атакующего хавбека Бонгонды. Рябчук — молодой, цепкий, чувствует момент, держит линию. И, попав с корабля на бал, сразу же почувствовал себя на поле своим, что для защитника очень важно. Бонгонда — технарь, забивной, с потрясающей левой ногой! Его скоростные уходы в центр раскачивают оборону, освобождая пространство для атаки. Словом, это очевидное усиление, с которым можно двигаться вперед. И сомнений в том, что «Спартак» это продолжит, у меня нет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -