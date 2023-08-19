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Сегодня, 21:40

Топ трансферы «Динамо»: самые дорогие продажи футболистов клубом из Москвы

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Подборка самых дорогих трансферов московского клуба.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского футболиста Арсена Захаряна. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

20-летний россиянин подписал контракт с испанским клубом до 2029 года.

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Этот трансфер стал третьим в списке самых дорогих сделок в истории московского «Динамо». Рекордной продажей для москвичей по-прежнему является трансфер Данни в «Зенит», на котором клуб заработал 30 миллионов евро.

Топ-5 самых дорогих трансферов «Динамо» на выход:

  1. Данни. Куда: «Зенит». Когда: 2008. Сумма трансфера: 30 миллионов евро.
  2. Александр Кокорин. Куда: «Анжи». Когда: 2013. Сумма трансфера: 19 миллионов евро.
  3. Арсен Захарян. Куда: «Реал Сосьедад». Когда: 2023. Сумма трансфера: 12 миллионов евро + бонусы.
  4. Манише. Куда: «Атлетико Мадрид». Когда: 2006. Сумма трансфера: 9 миллионов евро.
  5. Александр Самедов. Куда: «Локомотив». Когда: 2012. Сумма трансфера: 8 миллионов евро.
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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