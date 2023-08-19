Топ трансферы «Динамо»: самые дорогие продажи футболистов клубом из Москвы

Подборка самых дорогих трансферов московского клуба.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского футболиста Арсена Захаряна. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

20-летний россиянин подписал контракт с испанским клубом до 2029 года.

Этот трансфер стал третьим в списке самых дорогих сделок в истории московского «Динамо». Рекордной продажей для москвичей по-прежнему является трансфер Данни в «Зенит», на котором клуб заработал 30 миллионов евро.

Топ-5 самых дорогих трансферов «Динамо» на выход: