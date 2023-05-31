Белоус назвал Марадишвили провальным трансфером для «Локомотива»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус сказал, надо ли Константину Марадишвили уходить из стана железнодорожников.

«Никто не гарантирует, что Марадишвили будет играть при переходе в другой клуб. Все решает конкуренция. Константин — молодой парень, «Локомотив» сейчас на ходу. Надо бороться за место и выходить в основном составе. Если у Марадишвили не получится выиграть конкуренцию, тогда надо уходить. Ему нужно развиваться. Галктионов — хороший тренер, при нем футболисты растут. Марадишвили — это провальный трансфер «Локомотива»? Если учесть цену, то это полный провал. Не знаю, почему он не заиграл в «Локомотиве». Надо задавать вопросы предыдущему тренерскому штабу и самому Константину», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Марадишвили провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил два мяча и стал автором четырех результативных передач.