Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

Белоус назвал Марадишвили провальным трансфером для «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус сказал, надо ли Константину Марадишвили уходить из стана железнодорожников.

«Никто не гарантирует, что Марадишвили будет играть при переходе в другой клуб. Все решает конкуренция. Константин — молодой парень, «Локомотив» сейчас на ходу. Надо бороться за место и выходить в основном составе. Если у Марадишвили не получится выиграть конкуренцию, тогда надо уходить. Ему нужно развиваться. Галктионов — хороший тренер, при нем футболисты растут. Марадишвили — это провальный трансфер «Локомотива»? Если учесть цену, то это полный провал. Не знаю, почему он не заиграл в «Локомотиве». Надо задавать вопросы предыдущему тренерскому штабу и самому Константину», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Марадишвили провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил два мяча и стал автором четырех результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-esli-uchest-tsenu-za-maradishvili-to-dlya-lokomotiva-e-to-proval-ny-j-transfer/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
Юрий Белоус
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Медведев проиграл по бразильской системе. Обидное фиаско россиянина на «Ролан Гаррос»
Прощай, солярка: почему дизельные машины теряют популярность
Профессор из США заявил о 100% вероятности посещения Земли пришельцами
Авиация РФ нанесла удар по 1-й бригаде спецназначения Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анцелиович: «Не факт, что Россия обязана выдать Промеса Нидерландам»

Вера назвал Флорентина самым сильным игроком РПЛ