Российские гребцы решили биться за Олимпиаду мощным составом! Они подались в нейтралы

В деле даже 37-летний серебряный призер Лондона.

В венгерском Сегеде 8-9 мая пройдет европейская олимпийская квалификация в гребле на байдарках и каноэ. Да, в этом виде спорта россияне давно не одерживали больших побед, но медалей разыгрывается много и статистами наши тоже не были — в финалах участвуем регулярно. Теперь есть шанс взять еще несколько столь ценных квот для Парижа-2024.

Участники в секрете

Месяц назад я уже предпринимал попытки узнать, собираются ли россияне участвовать в олимпийском отборе — ведь в международной федерации им вроде как не мешают. Более того — как оказалось, в ICF заседают настоящие либералы, так как россиян допустили и в двойках, которые можно было бы посчитать «командным» видом.

Но месяц назад по российским СМИ как раз ходили заголовки (неточные) «Российские гребцы отказались от Олимпиады» — речь шла лишь про греблю академическую. А вот каноисты отвечали на расспросы уклончиво «не знаем, надо подождать». Знающие люди, имеющие отношение к подготовке, посоветовали мне вообще «пока тему не трогать». Мол, сейчас начнется ура-патриотизм (цитата), и это будет мешать подготовке. Поэтому фамилии подавших заявку на нейтральный статус, мол, в секрете. Во многих наших спортивных федерациях сейчас похожие настроения — пройти между струй в виде фильтра международных федераций/МОК и собственных российских критиков крайне непросто. Лучше казаться незаметным.

Россияне, конечно, готовились, проводили свои чемпионаты, но по интернету они расходятся разве что в формате любительской съемки.

13 нейтралов на сундук ICF

Итак, и вот за несколько дней до старта отбора в Венгрии опубликованы стартовые списки — и в них значительное число россиян. Как сообщает ТАСС, нейтральный статус получили сразу 13 гребцов. Это Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Максим Оселедко, Максим Спесивцев, Михаил Павлов, Олеся Ромасенко, Юрий Постригай, Николай Варваровский, Виталий Ершов и Захар Петров. Состав мощнейший.

Не все из них будут участвовать в квалификации. Конкретно в Сегеде на отборочные олимпийские дистанции выйдут:

— В байдарках-двойках на 500 метров у мужчин — Ершов/Спесивцев

— В байдарках-двойках на 500 метров у женщин — Долгова/Черниговская

— В каноэ-двойках на 500 метров у мужчин — Павлов/Петров

— В байдарке-одиночке на 1000 метров у мужчин — Спесивцев

— В каноэ-одиночке на 1000 метров у мужчин — Петров

— В байдарке-одиночке на 500 метров у женщин — Черниговская

— В каноэ-одиночке на 200 метров у женщин — Ромасенко

Заезды пройдут 8-9 мая, расписание и полные стартовые списки можно посмотреть здесь. Видеотрансляции периодически проходят на YouTube-канале Planet Canoe бесплатно, но надо следить за обновлениями. Остается надеяться, что найдутся умельцы, которые смогут показать этап в Сегеде.

Юрий Постригай и Александр Дьяченко. Фото Getty Images

Возвращаются сильнейшие

Также нейтральный статус получили белорусские гребцы, их примерно столько же, сколько и наших. Интересно, что в нейтральном статусе, но другом в олимпийском отборе уже участвовала сборная беженцев, и у нее даже есть одно пригласительное место на Олимпиаду. На Кубке мира, который будет идти в Сегеде в те же дни, на старт, к примеру, выйдут иранец и иранка, которые бежали из родной страны от полиции нравов. Если таким людям дают шанс, то как можно не дать россиянам и белорусам, вообще не понятно. Или им обязательно для этого покинуть страну?

Так или иначе, здорово, что в ICF рассудили логично — и россияне допущены практически оптимальным составом. Спесивцев — первый в рейтинге всех мужчин-байдарочников 2023 года, Ершов — третий. Петров — лидер такого же рейтинга у каноистов, Долгова — у байдарочниц, Ромасенко — вторая у каноисток.

Отдельно пройдут соревнования Кубка мира, на которые, например, выйдет легендарный Иван Штыль, в том числе в паре с Алексеем Коровашковым. Штыль брал бронзу Лондона-2012, тогда он проиграл 0,56 секунды победителю украинцу Юрию Чебану, а через девять лет стал серебряным призером после дисквалификации литовца Шуклина. Сейчас дистанции 200 метров у мужчин на Олимпиаде не будет, но вернуться в 37 лет на международные старты дорогого стоит.

Да и олимпийский чемпион Постригай, возможно, самый известный российский гребец (после Дмитрия Губерниева) теперь может снова зажечь на международных стартах, а не зарабатывать себе известность шоу-переходом из Петербурга в Москву.

Губерниев, кстати, массовое выдвижение гребцов на олимпийский отбор поддержал: «Выступают — и это здорово! Шансы на Олимпиаду есть, байдарка и каноэ сейчас очень активно развиваются в стране. Провели несколько плодотворных сборов, команда очень неплохая, пожелаем им легкой воды», — напутствовал телекомментатор.

Так уж точно лучше, чем только на чемпионатах России и с палаткой где-то в Вологодской области.