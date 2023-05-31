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Сегодня, 16:20

Вера назвал Флорентина самым сильным игроком РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера назвал лучшего, по его мнению, футболиста РПЛ сезона-2022/23.

«Самым грозным соперником для нас стал «Локомотив» в обоих матчах. Они намного превзошли нас. Про самый легкий матч сказать тяжелее. В первых матчах мы побеждали, набирали как-то легче очки. Но запомнились также игры, в которых удавалось переломить ход встречи, уйти от поражения. В целом это был очень ровный год. Самый сильный игрок чемпионата? Это Габи Флорентин. Если не из «Оренбурга»? Ну тут довольно очевидно — Малком. Он по уровню намного превосходит остальных. Думаю, у него есть реальный шанс вернуться в европейский топ-клуб», — приводит слова Вера Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Малком сыграл за «Зенит» 33 матча, отметившись в них 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. В конце мая стало известно, что нападающий получил вызов в сборную Бразилии на июньские товарищеские матчи.

Источник: https://metaratings.ru/news/futbolist-orenburga-vera-nazval-florentina-samym-silnym-igrokom-rpl-255328/
Лукас Вера
Малком Филипе (Малком)
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ФК Оренбург
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