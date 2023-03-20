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20 марта, 23:54

Билялетдинов заявил, что ничего не знает о возможной отставке Гогниева из «Химок»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал появившуюся информацию о том, что руководство подмосковного клуба обсуждает вариант с отставкой Спартака Гогниева.

«Мне ничего не известно об этом. Последний раз я видел Гогниева на игре в Химках с «Ростовом». Сейчас у команды выходные, потом снова соберется. Обсуждали ли с Гогниевым сложившеюся ситуацию? Эта ситуация обсуждалась на всех сборах: турнирная таблица, подготовка команды. Как это не обсуждалось? Просто так собрались, посидели на лавочке, потрещали и разошлись?» — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

9 марта, «Химки» потерпели поражение от «Ростова» в рамках матча 20-го тура чемпионата России (0:1). Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-otstavka-gognieva-iz-himok-mne-nichego-ne-izvestno-ob-e-tom/
Ринат Билялетдинов
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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