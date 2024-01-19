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Сегодня, 13:30

Игнатьев — о переводе Кругового в «Зенит-2»: «Нет резона обижаться»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

«Не думаю, что руководство «Зенита» отправило Кругового в дубль из-за злобы. Он ведь приносил команде дивиденды, в том числе с его участием команда становилась чемпионом. За что тогда в дубль ссылать? Его переход сопряжен с тем, что молодому человеку нужна практика. Ему не хватает именно игровых эмоций, поэтому он и меняет клубную подписку. Что касается его перевода в дубль — все логично. Зачем держать у себя в составе единицу, на которую не рассчитываешь? Это вполне приемлемый вариант, нет резона обижаться», — приводит слова Игнатьева «Евро-футбол».

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536409_net_rezona_obijatsya_boris_ignatev__o_perevode_krugovogo_v_zenit-2
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Зенит-2
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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