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Смородская поддержала решение Марадишвили выступать за Грузию: «Он все правильно делает»

Смородская поддержала решение Марадишвили выступать за Грузию
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на намерение полузащитника «Пари НН» Константина Марадишвили выступать за сборную Грузии.

«Он все правильно делает. Если его зовут в сборную, надо идти. Игроков осуждают за такие решения? Мало ли, что говорят. Это неправильно поведение по отношению к футболисту. Может быть, если он попадет в сборную Грузии, ему будут доступны международные турниры», — сказал Смородская «СЭ».

Ранее Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал, что в сентябре 2023 года получил грузинский паспорт.

Константин Марадишвили. «Хочу играть за Грузию — паспорт уже получил». Марадишвили — о выборе сборной и переходе в «Пари НН»
Константин Марадишвили
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