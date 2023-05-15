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15 мая, 15:15

Игнатьев: «В «Динамо» поняли безнадежность положения»

Игнатьев оценил решение руководства «Динамо» уволить главного тренера Йокановича
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил решение руководства «Динамо» уволить главного тренера Славишу Йокановича.

«Люди, которые сделали такой выбор, осознают всю ситуацию. Они находятся в эпицентре и понимают картину происходящего. Видимо, поняли безнадежность положения. У него не было эмоциональных сил взаимодействовать с командой, футболистам было сложно работать с человеком с пустой идеей. Другой вопрос в том, кто сейчас придет. Новый тренер должен стать настоящим руководителем команды, результат на первых парах будет вторичен из-за поисков игровой модели. Оценки надо будет давать ближе к марту и апрелю следующего года. Другое дело, что у нас во многих клубах наплевательски относятся к тренерам. Приглашают их как к себе на день рождения. Пришел и ушел. Странно относятся к выбору специалистов. То агенты подсказывают, то еще что-то. Приглашают, а потом пытаются разобраться в его квалификации», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

54-летний Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками в РПЛ.

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005123489_ignatev_v_dinamo_ponyali_beznadejnost_polojeniya
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
Славиша Йоканович
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