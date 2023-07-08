Боснийский нападающий «Балтики», сообщил, что не испытывает проблем с национальной сборной

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина в разговоре с «СЭ» после товарищеского матча против «Локомотива» (1:0) высказался о ситуации со сборной Боснии и Герцеговины.

«Я перешел в Россию год назад. Мне нравится здесь. Нет никаких преград. Могу ли я быть вызванным в сборную? Да, могу. Приглашений не получал еще», — сказал Гузина «СЭ».

29-летний босниец выступает за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча, в которых забил 14 голов и сделал 8 результативных передач. Гузина еще не вызывался в сборную Боснии и Герцеговины.