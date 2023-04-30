Булыкин: «Я бы хотел, чтобы «Химки» вылетели, потому что они издевались над футболом»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу железнодорожников над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Я уже говорил — здорово, что «Локомотив» смог быстро перестроиться после провального предыдущего руководства, — цитирует Metaratings.ru Булыкиина. — Они выполнили задачу на этот сезон и могут спокойно готовиться к следующему году и занимать место, которое свойственно железнодорожникам — как минимум в пятерке. Если говорить про «Химки», то я бы хотел, чтобы они вылетели, потому что они издевались над футболом. Им надо переосмыслить все и перейти в первую лигу, чтобы понять, что произошло. А то так они до конца ничего не поймут — и все им сойдет с рук. В «Химках» все так плохо, потому что была чехарда тренеров и директоров. Все это сказывается на команде и все это было сделано совсем не по-футбольному. Поэтому хочется, чтобы футбол показал, что не прощает такого».

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, «Химки» идут на предпоследней, 15-й строчке с 17 очками.