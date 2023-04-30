КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:14

Булыкин: «Я бы хотел, чтобы «Химки» вылетели, потому что они издевались над футболом»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу железнодорожников над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Я уже говорил — здорово, что «Локомотив» смог быстро перестроиться после провального предыдущего руководства, — цитирует Metaratings.ru Булыкиина. — Они выполнили задачу на этот сезон и могут спокойно готовиться к следующему году и занимать место, которое свойственно железнодорожникам — как минимум в пятерке. Если говорить про «Химки», то я бы хотел, чтобы они вылетели, потому что они издевались над футболом. Им надо переосмыслить все и перейти в первую лигу, чтобы понять, что произошло. А то так они до конца ничего не поймут — и все им сойдет с рук. В «Химках» все так плохо, потому что была чехарда тренеров и директоров. Все это сказывается на команде и все это было сделано совсем не по-футбольному. Поэтому хочется, чтобы футбол показал, что не прощает такого».

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, «Химки» идут на предпоследней, 15-й строчке с 17 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-ya-by-khotel-chtoby-khimki-vyleteli-oni-izdevalis-nad-futbolom-247499/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных: «С Дзюбой договорились, что все точки поставим после окончания чемпионата»

Нагорных о «Локомотиве»: «У нас нет никакого расслабления. Наше место — в верхней части таблицы»