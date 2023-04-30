Кечинов — о матче «Спартак» — «Ростов»: «Ни одна из команд не наиграла на победу»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ничью красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Ожидания от матча абсолютно не оправдались. Игра очень далека от идеала, очень. У «Ростова» в составе играют совсем молодые российские мальчишки, только Комличенко и Осипенко плюс-минус опытные. А в «Спартаке» собраны качественные легионеры и одни из самых лучших российских игроков. Но мы видели, что «Спартак» ничем не отличался от «Ростова» — играли две равные команды. И результат абсолютно по делу. Ни одна из команд не наиграла на победу.

За счет чего все-таки «Спартак» «дожал» соперника? Мы видели, что Абаскаль выпустил еще двух высокорослых нападающих, итого их стало в атаке трое. И «Спартак» тут же начал давление с флангов. Хотя, по большому счету, моменты стали возникать, когда «Ростов» забил гол. Так что-то, что Абаскаль так рискнул с заменами, себя оправдало. Но что дает эта ничья? Ничего», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

«Спартак» с 49 баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 50 очками занимает второе место.