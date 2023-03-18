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Булыкин считает, что поражение «Спартака» от «Оренбурга» означает окончание гонки за чемпионский титул

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал возможные причины поражения «Спартака» от «Оренбурга».

«Этот результат стал для меня очень неожиданным. «Спартак» как будто хотел составить конкуренцию «Зениту», но проиграл набравшему неплохую форму «Оренбургу». В чем причина? Возможно, повлияло искусственное поле. Возможно, восемь игроков москвичей мысленно уже собрались и уехали в сборную. Но для «Спартака» это поражение, скорее всего, означает окончание гонки за чемпионский титул», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10734605-bulykin-porazhenie-spartaka-skoree-vsego-oznachaet-okonchanie-gonki-za-chempionskij-titul.html
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Дмитрий Булыкин
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