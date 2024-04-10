Бушманов считает, что Чалову нужно показывать максимальный уровень в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов поделился мнением о том, что форвард Федор Чалов может продолжить карьеру в европейском клубе.

«Весной он мало играет, но первую часть сезона он провел неплохо. Сложно сказать, что сейчас происходит с ним, но, видимо, история с контрактом мешала ему играть. Это сильный нападающий, а само желание поехать играть в Европу абсолютно нормальное и правильное. Нужно играть и показывать максимальный уровень в РПЛ, чтобы уехать», — сказал Бушманов Metaratings.ru.