Бушманов считает, что Чалову нужно показывать максимальный уровень в РПЛ

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Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов поделился мнением о том, что форвард Федор Чалов может продолжить карьеру в европейском клубе.
«Весной он мало играет, но первую часть сезона он провел неплохо. Сложно сказать, что сейчас происходит с ним, но, видимо, история с контрактом мешала ему играть. Это сильный нападающий, а само желание поехать играть в Европу абсолютно нормальное и правильное. Нужно играть и показывать максимальный уровень в РПЛ, чтобы уехать», — сказал Бушманов Metaratings.ru.
ЦСКА 9 апреля объявил о продлении контракта с Чаловым до лета 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.