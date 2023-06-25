Бышовец рассказал, кто сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, кто сможет составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Мне кажется, что соперничество в следующем сезоне за чемпионство будет между тремя-четырьмя командами. «Зениту» могут составить конкуренцию ЦСКА и «Спартак», а также к ним подключится «Локомотив». Команда в последние месяцы усилила свои позиции.

Думаю, что еще в этот список можно добавить «Динамо». Я надеюсь, что в московском клубе работа с молодежью идет не только для раскрытия их потенциала, но и смысла жизни в целом», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

«Зенит» становился чемпионом России в последних пяти сезонах подряд.