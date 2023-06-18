Быстров оценил возможный переход Коваленко в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал возможный трансфер игрока «Сочи» Александра Коваленко в «Зенит».

— Коваленко переходит в «Зенит» — ваше мнение об этом трансфере?

— Если он готов конкурировать с бразильцами, пускай приходит. Если будет сидеть, как Бакаев, Адамов и другие ребята, то закончит слишком рано.

— Ему 19 лет.

— В этом возрасте нужно играть, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Коваленко может продолжить карьеру в «Зените». «Сочи» выкупил полузащитника у «Крыльев» в июле прошлого года, но отдал в обратную аренду на год.

В прошедшем сезоне Коваленко провел 30 матчей в составе «Крыльев Советов», забил два мяча и отдал три результативные передачи.