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Сегодня, 10:53

Быстров оценил возможный переход Коваленко в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал возможный трансфер игрока «Сочи» Александра Коваленко в «Зенит».

— Коваленко переходит в «Зенит» — ваше мнение об этом трансфере?

— Если он готов конкурировать с бразильцами, пускай приходит. Если будет сидеть, как Бакаев, Адамов и другие ребята, то закончит слишком рано.

— Ему 19 лет.

— В этом возрасте нужно играть, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Коваленко может продолжить карьеру в «Зените». «Сочи» выкупил полузащитника у «Крыльев» в июле прошлого года, но отдал в обратную аренду на год.

В прошедшем сезоне Коваленко провел 30 матчей в составе «Крыльев Советов», забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-by-strov-esli-kovalenko-gotov-v-zenite-konkurirovat-s-brazil-tsami-puskaj-prihodit/
Владимир Быстров
Футбол
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Александр Коваленко
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