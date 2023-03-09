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Якубко: «Есть ВАР и сколько угодно камер, но судьи все равно ошибаются»

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Бывший нападающий нескольких российских клубов Мартин Якубко прокомментировал судейские ошибки в РПЛ.

«Есть и ВАР, и сколько угодно камер, но все равно судьи ошибаются. Я тоже не понимаю, не знаю ответ на вопрос о том, почему так происходит. Еще когда я играл в России, руководители РФС пытались что-то делать, был какой-то итальянец и все равно не мог исправить эту ситуацию. Каждый сам про себя подумает и поймет, почему все так получается», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Словацкий форвард выступал в чемпионате России за «Сатурн», «Химки», «Москву», «Динамо» и «Амкар». Он завершил профессиональную карьеру в 2016 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-est-i-var-i-skol-ko-ugodno-kamer-no-vse-ravno-sud-i-oshibayutsya/
Мартин Якубко
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