Хомуха рассказал, при каких условиях «Зенит-2» может воспитать игроков для основной команды питерцев

Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, при каких условиях «Зенит-2» может воспитать игроков для основной команды питерцев.

— «Зенит-2» — важная часть всего клуба. Это переход из юношеского футбола во взрослый. При правильной организации во второй команде могут появляться качественные футболисты.

— Что нужно сделать, чтобы футболисты из «Зенита-2» играли за основную команду?

— Надо поднять уровень подготовки игроков, пересмотреть что-то в организации проекта и целенаправленно работать с молодыми футболистами, которые могут быть востребованы в главной команде, — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Ранее Владислав Радимов объявил об уходе с поста главного тренера команды.

«Зенит-2» после 13 туров занимает шестое место в группе 1 второй лиги, набрав 18 очков. 8 октября команда сыграет с «Ядром».