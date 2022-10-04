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Сегодня, 12:53

Хомуха рассказал, при каких условиях «Зенит-2» может воспитать игроков для основной команды питерцев

Руслан Минаев

Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, при каких условиях «Зенит-2» может воспитать игроков для основной команды питерцев.

— «Зенит-2» — важная часть всего клуба. Это переход из юношеского футбола во взрослый. При правильной организации во второй команде могут появляться качественные футболисты.

— Что нужно сделать, чтобы футболисты из «Зенита-2» играли за основную команду?

— Надо поднять уровень подготовки игроков, пересмотреть что-то в организации проекта и целенаправленно работать с молодыми футболистами, которые могут быть востребованы в главной команде, — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Ранее Владислав Радимов объявил об уходе с поста главного тренера команды.

«Зенит-2» после 13 туров занимает шестое место в группе 1 второй лиги, набрав 18 очков. 8 октября команда сыграет с «Ядром».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-pri-pravil-noj-organizatsii-v-zenite-2-mogut-poyavlyat-sya-kachestvenny-e-futbolisty/
Дмитрий Хомуха
ФК Зенит
ФК Зенит-2
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