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Экс-форвард сборной Франции Синама-Понголь: «Моя семья живет в России. Люблю Москву!»

Синама-Понголь поделился эмоциями от возвращения в Россию
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь в интервью «СЭ» поделился эмоциями от возвращения в Россию.

«Всегда хорошо чувствую себя в России. Нас очень тепло приняли люди — фанаты, организаторы. Приятно возвращаться на Кубок легенд. Моя семья живет в России, так что мне еще проще замечательно проводить здесь время. Я приехал в Россию 30 января, пробыл тут почти две недели и пробуду еще неделю. Поездка помогает отвлечься от работы и всего-всего. Здесь великолепная атмосфера, люблю Москву. Эта поездка помогает мне перезагрузиться, быть вдали от рутины. Плюс здесь я играю со старыми приятелями, наслаждаюсь футболом. Вспоминаю все. В «Ростове» было хорошо. Победа в 2014 году в Кубке России над «Краснодаром» — определенно мой лучший опыт, лучшее воспоминание», — сказал Синама-Понголь «СЭ».

Французский форвард выступал в России с 2012 по 2014 год, забив 2 мяча в 18 встречах.

Артем Дзюба. «Дзюба — один из самых важных футболистов в истории России, он подает пример детям». Интервью Синама-Понголя

ФК Ростов
Флоран Синама-Понголь
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