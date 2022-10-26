Юран высказался о возможном возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Химок»

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Бывший тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость о том, что на руководство клуба могут возбудить уголовное дело за задержку по выплате зарплаты.
«Я ничего не знаю, я же там не работаю. Возможно, будет какая-то проверка, задержка ведь была больше трех месяцев», — сказал Юран Metaratings.ru.
26 октября Telegram-канал Baza сообщил, что на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку по выплате зарплаты. Следователи уже начали проверку в клубе. В ближайшее время там могут пройти следственные действия.
По информации «СЭ», задолженность по зарплате в «Химках» составляет один месяц. В клубе выплачены зарплаты за августа, футболистам должны только за сентябрь.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.
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