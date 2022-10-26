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Сегодня, 17:36

Юран высказался о возможном возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Химок»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость о том, что на руководство клуба могут возбудить уголовное дело за задержку по выплате зарплаты.

«Я ничего не знаю, я же там не работаю. Возможно, будет какая-то проверка, задержка ведь была больше трех месяцев», — сказал Юран Metaratings.ru.

26 октября Telegram-канал Baza сообщил, что на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку по выплате зарплаты. Следователи уже начали проверку в клубе. В ближайшее время там могут пройти следственные действия.

По информации «СЭ», задолженность по зарплате в «Химках» составляет один месяц. В клубе выплачены зарплаты за августа, футболистам должны только за сентябрь.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/yuran-ne-isklyuchil-proverki-v-khimkakh-iz-za-zaderzhki-zarplaty-1395826/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Сергей Юран
РПЛ
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