Игнатьев: «В нынешнем «Локомотиве» Глушаков пришелся бы ко двору»

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев высказался о будущем полузащитника Дениса Глушакова, который 9 января покинул «Химки».

«Возвращение Глушакова в «Локомотив» — это возможный вариант с учетом того, что тренеры будут видеть его в основном составе, — цитирует Legalbet Игнатьева. — Это должна быть боевая единица, которая должна играть, а не просто присутствовать. При его отношении к делу и пониманию игры, зная его хорошо, могу сказать, что он надежный. Это способный человек.

Согласен, что в нынешнем «Локомотиве» Глушаков пришелся бы ко двору, потому что ниже определенного уровня он не опускается. В «Локомотиве» надо решать высокие задачи, но они в последнее время часто не угадывали с составом. Глушаков должен быть тем самым, но что он нужен — должен сказать главный тренер. В его возрасте не обязательно играть все игры, а важно выдавать качественный продукт».

Глушаков выступал за основную команду «Локомотива» с 2008 по 2013 год. Полузащитник провел за железнодорожников 161 матч, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

В текущем сезоне 35-летний Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.