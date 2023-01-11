Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:06

Игнатьев: «В нынешнем «Локомотиве» Глушаков пришелся бы ко двору»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев высказался о будущем полузащитника Дениса Глушакова, который 9 января покинул «Химки».

«Возвращение Глушакова в «Локомотив» — это возможный вариант с учетом того, что тренеры будут видеть его в основном составе, — цитирует Legalbet Игнатьева. — Это должна быть боевая единица, которая должна играть, а не просто присутствовать. При его отношении к делу и пониманию игры, зная его хорошо, могу сказать, что он надежный. Это способный человек.

Согласен, что в нынешнем «Локомотиве» Глушаков пришелся бы ко двору, потому что ниже определенного уровня он не опускается. В «Локомотиве» надо решать высокие задачи, но они в последнее время часто не угадывали с составом. Глушаков должен быть тем самым, но что он нужен — должен сказать главный тренер. В его возрасте не обязательно играть все игры, а важно выдавать качественный продукт».

Глушаков выступал за основную команду «Локомотива» с 2008 по 2013 год. Полузащитник провел за железнодорожников 161 матч, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

В текущем сезоне 35-летний Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Источник: Legalbet.ru
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Иранской шахматистке угрожали после чемпионата мира. Она сняла хиджаб и ушла из своей сборной
Бестемьянова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову: «Какая-то коварная болячка!»
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гунько: «Видно, что в «Спартаке» идет работа с молодыми футболистами из академии»

Агент Мирзова рассказал, когда футболист вернется в общую группу «Химок»