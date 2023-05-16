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16 мая, 12:08

Нигматуллин отреагировал на возможное назначение Николича в «Динамо»: «Опять на те же грабли»

Нигматулин отреагировал на возможное назначение Николича в «Динамо»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«С одной стороны, «Динамо» наступает опять на те же грабли, связанные с выбором иностранного тренера. Почему-то там свято верят, что иностранный специалист — это решение всех проблем, — сказал Нигматуллин «СЭ». — Там беда, не только связана с тренерским составом, но и со спортивном директором. При всем уважении к былым заслугам, но те, кто приобретается, не совсем приносят результат. Учитывая все возможности «Динамо», результат «аховый». Это проблема менеджмента. Он страдает достаточно серьезно».

Также Нигматуллин отметил, что именно с приходом российского тренера в «Локомотиве» появился результат.

«Что касаемо Николича, он провел неплохую работу в «Локомотиве». Но с каким-то скандалом ушел. Это связано с приходом других иностранных специалистов в команду железнодорожников, где тоже очень сильно верили, что спасение и результат будет только с приходом иностранного специалиста. Как показывает практика в «Локомотиве», именно с приходом российского тренера улучшилось положение, хотя я скептически относился, признаю, потому что тренер без определенного опыта. «Локомотив» рискнул и получил результат. Рискнул в том плане, что доверил клуб специалисту умеющему работать с молодыми футболистами», — добавил Нигматуллин.

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. Ранее «СЭ» сообщал, что Николич возглавит «Динамо» по окончании сезона.

Руслан Нигматуллин
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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