CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решений об отклонении апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

В июле CAS отклонил две апелляции РФС к ФИФА, к УЕФА и ряду европейских ассоциаций футбола, а также апелляцию клубов РПЛ — ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» — на решение УЕФА.

На сайте CAS теперь были опубликованы три документа, в которых объясняются принятые решения.

«Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулся УЕФА, обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасного, надежного и упорядоченного проведения международных футбольных мероприятий. Большинство считает, что решение не нарушало ни Устав УЕФА, ни обязательные положения швейцарского законодательства, и не было ненадлежащим использованием полномочий УЕФА. К сожалению, УЕФА пришлось принять решение, за которое РФС, российские футбольные команды, клубы и игроки сами не несут ответственности, но имели и, вероятно, будут иметь неблагоприятные последствия», — говорится в заключении.

Также CAS напомнил, что это решение является временным и «российские команды и клубы отстранены от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления». CAS очень надеется, что в интересах всего европейского футбольного сообщества, обстоятельства сложатся таким образом, что дисквалификация может быть снята.

Российские клубы и сборные не допущены до участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). В июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения УЕФА и ФИФА об отстранении российских сборных от международных соревнований.