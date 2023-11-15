Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:17

Чанов назвал лучших игроков ЦСКА в первом круге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, кого считает лучшими игроками армейцев в первом круге.

«Наиболее яркие впечатления остались от того, что показал неожиданно для всех молодой узбекский товарищ Аббосбек Файзуллаев. В список лучших игроков можно добавить Игоря Акинфеева за его стабильность. А ещё немного ожил и посветлел Иван Обляков, — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

ЦСКА с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после завершения первого круга. В 15-м туре команда Владимира Федотова на выезде сыграла вничью с «Факелом» (1:1).

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Рублев в двух сетах проиграл Алькарасу на Итоговом турнире ATP
Тарасов пригласил экс-супругу Бузову в гости к своей семье
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны европейских клубов

Алдонин назвал «Краснодар» главным открытием первого круга РПЛ