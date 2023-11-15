Чанов назвал лучших игроков ЦСКА в первом круге

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, кого считает лучшими игроками армейцев в первом круге.

«Наиболее яркие впечатления остались от того, что показал неожиданно для всех молодой узбекский товарищ Аббосбек Файзуллаев. В список лучших игроков можно добавить Игоря Акинфеева за его стабильность. А ещё немного ожил и посветлел Иван Обляков, — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

ЦСКА с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после завершения первого круга. В 15-м туре команда Владимира Федотова на выезде сыграла вничью с «Факелом» (1:1).