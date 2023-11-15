Алдонин назвал «Краснодар» главным открытием первого круга РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин назвал «Краснодар» главным открытием первого круга РПЛ-2023/24.

«Краснодар» больше всех удивил в первом круге РПЛ. Команда по делу лидирует в чемпионате и показывают стабильность. У них есть в каждой линии лидеры, которые хорошо действуют. Последний матч с «Зенитом» доказал, что все по делу и оправдано. Эта команда — главное открытие первого круга в этом сезоне», - приводит Metaratings слова Алдонина.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками в 15 матчах. Отрыв «быков» от идущего вторым «Зенита» составляет два очка.