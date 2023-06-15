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Сегодня, 15:56

Чанов не считает Турцию хорошим вариантом для Чалова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость об интересе «Галатасарая» и «Фенербахче» к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«Прежде всего все зависит от Чалова. Всегда интересно попробовать себя в другом чемпионате, тем более есть возможность играть в Европе. После «Базеля» Федор приехал и изменился в своей игре, перенял какой-то опыт. В нынешнем сезоне Чалов выступил хорошо, много мячей забил. Начинал тяжеловато, а потом раскачался. Рад за него. То, что предложения поступают нашим игрокам, говорит об уровне РПЛ, несмотря на все эти санкции. Переход в турецкий клуб сейчас — это хороший вариант продолжения карьеры? Не сказал бы, что совсем хороший. Хочется, чтобы Чалов играл где-то рядом с Миранчуком, Головиным. Правда, после Турции есть вариант попасть в европейский клуб и сыграть против тех команд, к которым нас пока не допускают», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Ранее известный инсайдер заявил, что «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в покупке россиянина.

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-turtsiya-ne-sovsem-horoshij-variant-dlya-chalova-hochetsya-chtoby-on-by-l-ryadom-s-miranchukom-i-goloviny-m/
Вячеслав Чанов
Федор Чалов
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ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
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