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Сегодня, 12:33

Чинквини заявил, что российские клубы могут проводить зимние сборы дома

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини завил, что клубы РПЛ вполне могли бы устраивать зимние сборы на юге России.

«Российские клубы вполне могут проводить зимние сборы в России. Ситуация в стране очень сложная, сейчас нет большого количества денег. И команды вполне могли бы проводить сборы на юге России — в Краснодаре, Сочи, а не Дубае, Катаре. Чтобы проводить сборы в Дубае, нужно иметь очень много денег и вряд ли этот вопрос удастся решить моментально», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В этом году в качестве мест проведения зимних сборов российские клубы выбрали Турцию (Белек, Анталья, Лара), ОАЭ (Дубай, Абу-Даби) и Катар.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-rossijskie-kluby-mogut-provodit-zimnie-sbory-doma-situatsiya-v-strane-slozhnaya/
Футбол
РПЛ
Оресте Чинквини
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