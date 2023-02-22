Чорлука: «Мы с Манджукичем должны были вместе перейти в «Локомотив», но Марио выбрал «Баварию»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб его партнера по сборной Хорватии форварда Марио Манджукича.

«Мы с Манджукичем вообще изначально должны были вместе перейти в «Локомотив», но Марио выбрал «Баварию» в 2012-м. В 2020 году он снова оказался очень близок к переходу, но из-за курса валют не получилось. Не договорились. Хотя мы тогда разговаривали, и он бы нам очень помог. Жаль, что не сложилось», — приводит «Чемпионата» слова Чорлуки.

Чорлука играл за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Он провел 200 матчей в чемпионате России, в которых отметился семью голами.