РПЛ планирует провести два общих собрания клубов — 27 февраля и 20 марта

РПЛ объявила клубам о том, что ближайшие общие собрания пройдут 27 февраля и 20 марта. Об этом информирует «РБ Спорт».

По информации источника, в связи с возобновлением сезона чемпионата страны РПЛ планирует провести общее собрание клубов лиги. Первое заседание должно пройти 27 февраля в удаленном формате. На нем участники утвердят акции для болельщиков, посетивших игры с Fan ID, выберут кандидата от лиги в палату по разрешению споров РФС и потенциального партнера для предоставления клубам и лиге общей и продвинутой статистики, а также обговорят изменения в регламент РПЛ.

На 20 марта запланировано следующее совещание, но уже в очном формате. Его повестка на данный момент неизвестна.

Сезон-2022/23 чемпионата России возобновится 3 марта.