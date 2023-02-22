0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:51

РПЛ планирует провести два общих собрания клубов — 27 февраля и 20 марта

Алина Савинова
Telegram Дзен

РПЛ объявила клубам о том, что ближайшие общие собрания пройдут 27 февраля и 20 марта. Об этом информирует «РБ Спорт».

По информации источника, в связи с возобновлением сезона чемпионата страны РПЛ планирует провести общее собрание клубов лиги. Первое заседание должно пройти 27 февраля в удаленном формате. На нем участники утвердят акции для болельщиков, посетивших игры с Fan ID, выберут кандидата от лиги в палату по разрешению споров РФС и потенциального партнера для предоставления клубам и лиге общей и продвинутой статистики, а также обговорят изменения в регламент РПЛ.

На 20 марта запланировано следующее совещание, но уже в очном формате. Его повестка на данный момент неизвестна.

Сезон-2022/23 чемпионата России возобновится 3 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rpl-zaplanirovala-srazu-dva-obshhih-sobraniya-klubov-27-fevralya-i-20-marta/
Футбол
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Колосков: «Мечта Галицкого не совпала с реальностью. А так, надо поздравить «Краснодар» с 15-летием»
В РФС оценили степень открытости «Локомотива» и «Спартака» к СМИ
Булыкин полагает, что зимние трансферы «Локомотива» и «Спартака» не дадут результат в первых матчах
Аршавин считает, что «Зенит» является самой популярной командой России
Колыванов — об уходе Геркуса из «Торпедо»: «Когда результата нет, всегда кто-то виноват»
Чорлука: «Локомотиву» должно быть стыдно за то, что он находится на такой позиции в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чорлука: «Локомотиву» должно быть стыдно за то, что он находится на такой позиции в РПЛ»

Чорлука: «Мы с Манджукичем должны были вместе перейти в «Локомотив», но Марио выбрал «Баварию»