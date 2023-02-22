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Сегодня, 10:59

Чорлука: «Смольников и Дзюба — два проверенных бойца, которые знают, как играть под большим давлением»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о зимних трансферах команды.

«Мне нравятся те приобретения, которые сделал «Локомотив». Свежая кровь была очень нужна, чтобы дать новой энергии всей команде. Мне кажется, эти молодые футболисты смогут помочь. С другой стороны, в тяжелые времена тебе обязательно нужны и опытные игроки на поле, которыми как раз являются Смольников и Дзюба — два проверенных бойца, знающие, как играть под большим давлением, когда нужно показывать результат», — приводит слова Чорлуки официальный сайт клуба.

В зимнее трансферное окно в «Локомотив» перешли Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Илья Лантратов, Херман Конти, а также Артем Дзюба и Игорь Смольников.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/corluka-interview-2023/
Артем Дзюба
Ведран Чорлука
Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
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