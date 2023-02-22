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Леандро Фернандес рассмеялся в ответ на вопрос о словах Кокорина про тюрьму

Микеле Антонов
Корреспондент
2019 год. Александр Кокорин играет в футбол в исправительной колонии.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» поделился мнением о карьере российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Я играл вместе с Кокориным. Его история с «Фиорентиной»? Это футбол, так случается с каждым футболистом. Это зависит от многих факторов: в какой форме футболист, какой момент карьеры проходит. Например, я играл на протяжении восьми лет в «Динамо», но потом, вернувшись на родину, уже особо не играл. Слова Кокорина о нормальном мужчине? Не знаю даже. Предпочитаю не комментировать это (смеется)», — сказал Фернандес «СЭ».

В начале февраля российский форвард «Ариса» в интервью заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Полностью цитату можно посмотреть здесь.

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Александр Кокорин
Футбол
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