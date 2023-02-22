Леандро Фернандес рассмеялся в ответ на вопрос о словах Кокорина про тюрьму

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» поделился мнением о карьере российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Я играл вместе с Кокориным. Его история с «Фиорентиной»? Это футбол, так случается с каждым футболистом. Это зависит от многих факторов: в какой форме футболист, какой момент карьеры проходит. Например, я играл на протяжении восьми лет в «Динамо», но потом, вернувшись на родину, уже особо не играл. Слова Кокорина о нормальном мужчине? Не знаю даже. Предпочитаю не комментировать это (смеется)», — сказал Фернандес «СЭ».

В начале февраля российский форвард «Ариса» в интервью заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Полностью цитату можно посмотреть здесь.