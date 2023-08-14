Чугунов считает, что «Краснодар» станет чемпионом только при большущем везении

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов ответил на вопрос, каких условиях «Краснодар» способен выиграть РПЛ.

«В принципе, конечно, неожиданно то, что «Краснодар» идет в лидерах. По идее, если брать его состав и легионеров, они конкурентоспособны, будем так говорить, но им же всегда чего-то не хватает. Пока все складывается для «Краснодара» удачно. «Динамо» в первом туре понапривозило себе голы вместе с Шуниныи и компанией. От «Пари НН» «Краснодар» мог четыре мяча пропустить. Против «Сочи» невзрачная игра была, а «Оренбург» сейчас откровенно слабый. «Рубин» что-то пытается делать, но мне кажется, что два кандидата на вылет уже явно определяются. Станет ли «Краснодар» чемпионом? Я не думаю. Хотя при огромном везении в дальнейшем это возможно, или если будет не везти «Спартаку» и «Зениту». Если «Краснодар» финиширует в пятерке, для него это будет удачно. «Динамо» еще, наверно, поборется за высокие места, если усилит несколько позиций. В первых матчах, такое ощущение, Личка еще не начал тренировать команду, а потом у них пошли дела вверх. Он станет чемпионом только при большущем везении», — приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

После четырех туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.