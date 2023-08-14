Чугунов считает, что «Краснодар» станет чемпионом только при большущем везении

Сегодня, 14:12
Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов ответил на вопрос, каких условиях «Краснодар» способен выиграть РПЛ.
«В принципе, конечно, неожиданно то, что «Краснодар» идет в лидерах. По идее, если брать его состав и легионеров, они конкурентоспособны, будем так говорить, но им же всегда чего-то не хватает. Пока все складывается для «Краснодара» удачно. «Динамо» в первом туре понапривозило себе голы вместе с Шуниныи и компанией. От «Пари НН» «Краснодар» мог четыре мяча пропустить. Против «Сочи» невзрачная игра была, а «Оренбург» сейчас откровенно слабый. «Рубин» что-то пытается делать, но мне кажется, что два кандидата на вылет уже явно определяются. Станет ли «Краснодар» чемпионом? Я не думаю. Хотя при огромном везении в дальнейшем это возможно, или если будет не везти «Спартаку» и «Зениту». Если «Краснодар» финиширует в пятерке, для него это будет удачно. «Динамо» еще, наверно, поборется за высокие места, если усилит несколько позиций. В первых матчах, такое ощущение, Личка еще не начал тренировать команду, а потом у них пошли дела вверх. Он станет чемпионом только при большущем везении», — приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».
После четырех туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.