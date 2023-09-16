ЦСКА — «Крылья Советов»: Заболотный сократил отставание в счете

ЦСКА играет против «Крылья Советов» в Москве в матче 8-го тура чемпионата России.

Армейцы сократили отставание в счете: форвард красно-синих Антон Заболотный забил с пенальти и сделал счет 1:2 в пользу гостей.

32-летний футболист забил свой 5-й гол в нынешнем сезоне.

У «Крыльев» ранее отличились защитник Николай Рассказов и полузащитник Никита Салтыков.