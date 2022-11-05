ЦСКА — «Нижний Новгород»: гол Янсане отменили

Нападающий «Нижнего Новгорода» Момо Янсане забил гол в ворота ЦСКА на 90+4-й минуте матча 16-го тура чемпионата России, но мяч был отменен.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов не засчитал гол после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора.

Единственный гол на 66-й минуте матча ЦСКА — «Нижний» забил защитник Виктор Александров.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».