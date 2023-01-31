ЦСКА объявил об уходе защитника Дмитрия Каптиловича

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Защитник Дмитрий Каптилович покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.
По данным источника, выпускник Академии армейцев продолжит карьеру в питерской «Звезде», выступающей во второй лиге.
19-летния защитник сыграл за основную команду ЦСКА 2 матча в Кубке России-2021/22, в которых отдал одну голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования