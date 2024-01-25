ЦСКА обыграл «Торпедо» на сборах в Абу-Даби

ЦСКА обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби (ОАЭ) — 3:2.

У армейцев забили Тамерлан Мусаев, Виллиан Роша и Иван Обляков. У автозаводцев отличились Игорь Лебеденко и Дмитрий Полоз.

Матч с «Торпедо» стал для ЦСКА заключительным на сборе в Абу-Даби. Далее армейцы проведут два сбора в Турции (с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля).

Товарищеский матч

ЦСКА — «Торпедо» — 3:2 (1:2)

Голы: Лебеденко, 11 (0:1). Мусаев, 16 (1:1). Полоз, 45+1 (1:2). Виллиан Роша , 48 (2:2). Обляков, 55 (3:2).

ЦСКА: Тороп, Гайич (Набабкин, 46), Агапов (Рядно, 46), Виллиан Роша (Зделар, 62) , Лукин (Кучаев, 46), Мойзес (Гайич, 62) , Зделар (Глебов, 46), Обляков (Кисляк,62) , Кисляк (Мендес, 46), Чалов (Заболотный, 46), Мусаев (Давила, 46).

«Торпедо»: Бабурин, Бородин (Калугин, 46), Иваньков (Роганович, 46), Шевченко (Ковалев, 46), Масалов (Горбунов, 46), Енин (Чурич, 46), Громыко (Костин, 46), Орехов (Гуз, 46), Гайнуллин (Рейна, 46), Лебеденко (Полоз, 30), Манелов (Червяков, 46).

25 января.