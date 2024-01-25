Дьяков заявил, что любой игрок «Зенита» мог бы усилить «Ростов»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что любой игрок «Зенита» мог бы усилить дончан.

«Смог бы Сутормин усилить «Ростов»? Я думаю, любой игрок «Зенита» может усилить «Ростов». Петербуржцы много раз подряд выигрывали чемпионат, поэтому, думаю, из «Зенита» внутри страны можно переходить в любую команду. Тем более «Ростов» сейчас не ставит какие-то заоблачные задачи перед собой. У них задача — миновать стыки, закрепиться. К тому же Сутормину хочется играть за «Ростов» с тренером сборной, нежели ехать в «Сочи» и спасаться от выживания. Еще не известно, спасется ли клуб. Выбор в пользу «Ростова», а не «Сочи» понятен. Но очевидно, есть какие-то дружеские связи между «Зенитом» и сочинцами, если на юг переехал тот же Дмитрий Чистяков», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.