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РПЛ

Сегодня, 13:55

ЦСКА о фото Акинфеева с ребенком и Марио Фернандесом: «Вечное, будущее и прошлое»

Виктория Кравченко
Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала фото голкипера команды Игоря Акинфеева с рядом стоящими детьми и экс-игроком армейцев Марио Фернандесом, который на данный момент выступает за «Зенит». Перед матчем 7-го тура РПЛ вратарь холодно отреагировал на приветствие бывшего игрока красно-синих.

«Вечное, будущее и прошлое», — подписано фото.

После выхода на поле Акинфеев и Фернандес обменялись приветсвием.

В летнее трансферное окно Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, подписал контракт с «Зенитом».

Игорь Акинфеев
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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