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Сегодня, 14:52

Гаджиев заявил, что проблемы «Зенита» начались после отъезда Малкома

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев подвел итоги матча ЦСКА — «Зенит» (1:1).

«Зенит» — традиционный гегемон нашего чемпионата, но рано или поздно такие моменты наступают. Большие клубы начинают сдавать свои позиции. Пока трудно сказать, идет ли «Зенит» этим путем сейчас, но до этого сезона Семаку удавалось сохранять у футболистов высокую мотивацию и быть заметно выше других клубов. После отъезда Малкома начались проблемы, потому что полноценную замену найти трудно. Он был лучшим игроком РПЛ. В любом случае «Зенит» остается лидером нашего чемпионата. А что касается вчерашнего матча, то ЦСКА может выиграть у любого соперника", — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года. 3 августа клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 26-летнего футболиста в «Аль-Хиляль».

«Зенит» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005317356_gadjiev_problemyi_zenita_nachalis_posle_otyezda_malkoma
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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