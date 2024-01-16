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Сегодня, 14:00

ЦСКА предложил 5 миллионов евро за игрока «Фамаликана» Риччели

Алина Савинова
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ЦСКА добился определенного успеха в переговорах с «Фамаликаном» по поводу перехода защитника Риччели, сообщает Record.

По информации источника, московский клуб сделал по бразильскому футболисту предложение в размере 5 миллионов евро и близок к завершению сделки по нему.

Риччели выступает за «Фамаликан» с лета 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2027 года.

ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 18 матчей.

Источник: https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-betclic/famalicao/detalhe/cska-moscovo-da-5-m-por-riccieli?ref=Mercado_DestaquesPrincipais
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ФК ЦСКА (Москва)
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