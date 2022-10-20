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Сегодня, 10:15

Даса оценил мотивацию Захаряна после сорвавшегося трансфера в «Челси»

Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о форме Арсена Захаряна после сорвавшегося трансфера в «Челси».

— «Динамо» показывает не самую стабильную игру в этом сезоне, но вы смогли одолеть «Ростов». Какие ощущения?

— Всегда прекрасно себя чувствуешь, когда начинаешь побеждать. У нас были небольшие проблемы в прошлых матчах. Но мы знаем, что это всегда процесс. Мы проделали большую работу. Конечно, в «Динамо» много новых игроков, которым нужно время. Например, я. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе.

— Что изменилось в сравнении с предыдущими играми?

— Мне кажется, иногда тебе просто нужно время, чтобы футболисты начали понимать друг друга. Мы упорно трудимся, чтобы у нас был результат. Мы делаем все для этого.

— Есть мнение, что Захарян стал менее мотивирован после истории с «Челси». Как ты смотришь на эту ситуацию?

— Меня не было в «Динамо», когда эта история происходила. Захарян — прекрасный футболист и отличный человек. Он выкладывается на все сто процентов на тренировках, что и демонстрирует в игре. Если он продолжит в том же духе, может многого достичь.

Арсен Захарян
Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
0
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