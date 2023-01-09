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Сегодня, 17:14

Деменко назвал ошибкой переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко назвал ошибкой переход полузащитника Зелимхана Бакаева из стана красно-белых в клуб из Санкт-Петербурга.

«Какие игроки «Зенита» не вписываются в состав? На Кассьерру надеялись. Или взять того же Бакаева. Это ошибка «Зенита». Зачем приглашали Бакаева, если вы ему не доверяете?! Вот этого я не могу понять. Его брали, чтобы ослабить «Спартак»? Но не давать играть. Это как-то неправильно. Платить такие деньги и не давать шанса.

Для Бакаева — это однозначно провальный трансфер, ведь он шел закрепиться в составе. По потенциалу он практически не уступает ни одному футболисту «Зенита», — приводит слова Деменко Legalbet.

В нынешнем сезоне 26-летний Бакаев сыграл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Полузащитник только в четырех матчах выходил на поле в стартовом составе.

Контракт Бакаева с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Legalbet
Зелимхан Бакаев
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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