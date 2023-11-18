Денис Попов считает, что ЦСКА мог закончить первый круг РПЛ на третьем месте

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов оценил выступление команды в первом круге чемпионата России.

«Мы уже говорили, что не хватает где-то стабильности. Команда теряет концентрацию и очки в матчах с соперниками, которые идут в нижней части турнирной таблицы. Вели в счете против «Факела» — и пропустили на последней минуте. А могли закончить первый круг на третьем месте. Любой тренер хочет иметь в своем распоряжении большее число футболистов, причем высокого уровня. Надо выжимать максимум из того, что есть, чем в ЦСКА и занимаются», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 15 турах.