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Попов: «Если бы «Спартак» не выиграл второй матч из-за судей, это было бы очень интересно»

Попов в разговоре раскритиковал судейство в чемпионате России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов раскритиковал судейство в чемпионате России.

«До удаления в матче «Краснодар» — «Динамо» был счет 1:1, абсолютно равная игра, Тюкавин там еще в штангу попал. А по судейству очень много вопросов. Ошибаются судьи в поле, потом на ВАРе, один свистит раньше времени, другой непонятно как что трактует. ВАР смотрит по-своему, судьи в поле — по-своему. То есть получается полный хаос. Надо как-то нормализовать синхронизацию. От этого страдают все — и футболисты, и команды, и тренеры, и болельщики. Никто не может понять причин тех или иных судейских решений. Я же говорю: полная неразбериха. А в итоге у кого-то недобор очков, где-то убрали тренера, кто-то может спокойненько бить пенальти за пенальти. Поэтому здесь нужно что-то делать. Понятно, что все мы люди, все ошибаются, но если бы «Спартак» не выиграл второй матч подряд в ситуации, когда отменяют его чистый гол, это было бы очень интересно. Ну и в целом чемпионат, как мы видим, интересный, есть результативные матчи, немало забитых мячей», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005045403_denis_popov_esli_byi_spartak_ne_vyiigral_vtoroy_match_iz-za_sudey_eto_byilo_byi_ochen_interesno
Денис Попов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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