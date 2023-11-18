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Сегодня, 19:27

«Динамо» в товарищеском матче обыграло 2DROTS

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» — 2DROTS.
Фото ФК «Динамо»
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«Динамо» в товарищеском матче одержало победу над 2DROTS — 2:1.

Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

«Динамо» сыграло в экспериментальном составе, несколько минут за команду отыграл главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

Победный гол за «Динамо» забил 19-летний защитник Леон Зайдензаль. Еще одним голом отличился защитник бело-голубых Роберто Фернандес.

Единственный гол 2DROTS в активе Станислава Манаева.

После окончания основного времени прошла серия буллиталити, в которой сильнее также оказались игроки «Динамо» — 4:3.

Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
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