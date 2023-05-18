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18 мая, 14:57

«Динамо» оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие Йокановича на флеш-интервью и пресс-конференции

Константин Белов
Корреспондент
Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Динамо» на 50 тысяч рублей за отсутствие Славиша Йокановича на флеш-интервью и пресс-конференции после матча 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3). Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Йоканович не принял участие во флеш-интервью и на пресс-конференции не было. Штраф «Динамо» в размере 50 тысяч рублей. Также Йоканович вышел из технической зоны с выходом поле на 44 минуте. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. И за систематический выход Йокановича за пределы технической зоны тренер оштрафован на 30 тысяч рублей. Сергей Ташуев оштрафован за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей.

Если Йоканович не заплатит штраф, то клуб за него заплатит. Также Йоканович не уволен, он числится в заявке «Динамо» до сих пор», — сказал Григорьянц.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. После 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Артур Григорьянц
Славиша Йоканович
КДК
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