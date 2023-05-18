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РПЛ

18 мая, 14:50

«Спартак» оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбления в адрес арбитра со стороны болельщиков

Константин Белов
Корреспондент
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей, а «Химки» на 100 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура РПЛ. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбления в адрес арбитра со стороны болельщиков.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выходил за пределы технической зоны. Он оштрафован на 10 тысяч рублей.

Также на 100 тысяч оштрафованы «Химки» за неподобающее поведение.

Матч «Химки» — «Спартак» прошел на стадионе «Арена Химки» в субботу, 13 мая. После 27 туров РПЛ красно-белые с 50 очками занимают 4-е место, а химчане с 18 очками идут на 15-м.

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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