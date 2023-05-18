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18 мая, 12:20

Быстров — о Йокановиче: «Не знаю, что движет человеком, когда он делает одни и те же ошибки»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Славиша Йоканович
Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший игрок сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«От «Динамо» весь сезон никто ничего не ждал, хотя клуб отмечает столетие. Йоканович... Не знаю, что движет человеком, когда он делает одни и те же ошибки, имея такую команду. Все было понятно, глядя на то, что Шунин то с одним игроком сцепится, то со вторым. Тренер уже не владел ситуацией. Говорят: «Да им не все равно, они неравнодушны». Если неравнодушны — подеритесь в раздевалке. Но что Шунин устраивает при всех? Легенда клуба, как ты так можешь? Напихать — да, но пойти толкаться со своим футболистом... Если не можешь напихать словами, чтобы тебя поняли, то какой ты лидер команды?» — сказал Быстров «СЭ».

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. Под его руководством в нынешнем сезоне московская команда провела 38 матчей, одержав 16 побед при 14 поражениях и восьми ничейных результатах.

После 27 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице с 42 очками.

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Владимир Быстров
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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